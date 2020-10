Ludovic? Chiar vrei sa va faceți praf in diaspora?

Ludovic? Chiar vrei să vă faceți praf în diaspora?

AMR 4 zile până la depunerea candidaturilor pentru diaspora!(pamflet)

Întrucât singurul PNL, prin organizația PNL Diaspora, vrea să fie singurul partid parlamentar care nu are candidați exclusiv din diaspora, dragă Ludovic, mi-am permis să-ți ajut candidatul PNL, veșnicul candidat, pe Badea Viorel Riceard.

Candidatul, presupun că va încerca să fugă de la Senat la Cameră, dacă nu cumva ți-a și cerut asta, semn clar că lucrurile stau cât se poate de crud, în perspectiva rezultatelor din diaspora.

Presupun că până astăzi, în ultimele săptămâni ți s-a tot smiorcăit, după ce l-am bătut(politic) prin toată presa din afară și cea națională, asta după ce l-am prins pe la nunțile de partid în diaspora, nunți la care a ajuns pe banii statului. Cred că l-ai avut toată vara pe cap, dar ce să faci? Trebuie să-l suporți! Va trebui ca PNL, președintele Iohannis, premierul(tu ;) ), Rareș Bogdan etc. să suportați și multele întrebări ale românilor din diaspora, că multe am primit și eu, dar din motive bine întemeiate, răspunsurile am considerat că mai bine vor veni în perioada următoare și nu neapărat din partea mea!

Pentru că omul, candidatul PNL se tot ascunde de mine, mai ales de când l-am întrebat și asupra numirilor de la DRP, acolo unde a fixat oameni care nu au experiența diasporei, a anilor de zile a milioanelor de emigranți, roagă-l frumos sau invită-l pentru duminică seara, 04 octombrie 2020, la orice post de televiziune, la o oră de maximă audiență, pentru a avea prima dezbatere pentru alegerile care vor urma, alegeri pentru care românii din diaspora trebuie să știe pe cine votează.

Crede-mă, încerc să-ți ajut colegul Badea să fie cunoscut în diaspora, pentru că după 12 ani, cel mai trist lucru pe care l-am auzit la câțiva simpatizanți PNL din diaspora era că habar nu au cine le este senator de 12 ani. Și nici deputat, ca să fiu sincer!

Haide să-l fac eu cunoscut, iar PNL să încerce să-i dea și al patrulea mandat parlamentar. Abia aștept tabloul în care Rareș Bogdan, să ajungă să facă campanie unei liste PNL pentru diaspora, care este alcătuită din candidați care nu provin din rândul niciunei comunități ale românilor de pretutindeni.

De astăzi, mă aflu la dispoziția PNL până la dezbaterea cu pricina!

USRPLUS, PMP (îl invit aici pe Coliu J, musai Coliu), partidele care au parlamentari pentru diaspora, sunt de asemenea invitate la o eventuală dezbatere.

1.Pentru cititori: nu recomand aroganța de a vă tutui premierul. Eu îmi permit, cât mi se va permite, pentru că i-am fost coleg de grup parlamentar, iar de atunci, m-a obligat să mă adresez dumnealui într-un mod colegial. Atunci când a picat Ludovic, am picat mai mulți, dar asta s-a întamplat când eram mai tineri.

autor Aurelian Mihai

COMENTARIUL ESTE ASUMAT DE AUTOR