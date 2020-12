Ludovic Oraban, despre cazul inginerului de la Apele Romane-Mureș: 'Era, practic, un soi de clan pesedist'

Premierul României, Ludovic Orban, a vorbit într-un interviu în exclusivitate pentru Ziare.com despre cazul inginerului de la Apele Române Mureș.

Ziare.com: Am avut recent un caz prezentat de site-ul Recorder, care a aratat ca la sefia Sistemului de Gospodarire a Apelor Mures a fost numit un membru PNL in functia de conducere a institutiei, o persoana fara experienta in domeniu. Cum ati privit acest caz?

Ludovic Orban: A fost schimbat din functie. Imediat ce a aparut cazul, am fost informat si a fost schimbat din functie. Voi face o evaluare mai ampla, poate chiar prin corpul meu de control, pentru a vedea ce se intampla la Apele Romane. Raspunsul meu, in acest caz, este foarte simplu: pozitia categorica a PNL si a mea personala, ca prim presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, este ca in administratie toate functiile trebuie ocupate prin concurs organizat in conditii de transparenta.

Astfel, oricine doreste sa participe la un concurs sa stie ca se organizeaza concursul respectiv, in baza unor criterii obiective, sub controlul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici - care sa stabileasca regulile concursului - si cu evaluatori care sa nu provina numai din institutiile respective. Adica, cei care examineaza sa nu fie desemnati numai de cel care conduce institutia, ci sa provina si din Corpul Profesional, din asociatii profesionale, din universitatii, pentru a fi o evaluare obiectiva.

Sigur ca am mai facut si greseli. Ca premier, nu pot sa controlez absolut tot ceea ce se intampla, orice fel de numire. Am fost extrem de atent la cei care ajung pe posturile de ministri, de secretari de stat, de presedinti de agentii, acolo unde este efectiv responsabilitatea mea sa desemnez oameni care sa corespunda profesional, din punctul de vedere al corectitudinii, al disponibilitatii la efort, al angajamentului fata de punerea in practica a programului de guvernare. De altfel, solicit celor cu care lucrez exigenta in selectarea oamenilor. Performanta institutiilor depinde de calitatea oamenilor din institutia respectiva.

Ziare.com: Domnul Ervin Molnar, seful Apelor Romane, va da socoteala in vreun fel dupa aceasta situatie de la Mures?

Ludovic Orban: Cu siguranta, dupa evaluare, vom lua si o decizie in acest sens.

Ziare.com: In cazul acesta am vazut, prin materialul colegilor de la Recorder, cum Corpul de Control al Apelor Romane trimis la Mures s-a comportat "mafioteste".

Ludovic Orban: Nu agreez astfel de comportamente. Intotdeauna am luat decizii care au la baza legea, care au la baza regulile normale. Pe de alta parte, la Mures ne-am confruntat si cu alta situatie. Imi pare rau ca nu este expus intregul adevar si ca lucrurile au fost expuse numai dintr-o perspectiva. Acolo, conducerea era asigurata la nivel regional de un domn care astazi este trimis in judecata pentru luare de mita. Cel de la judet, de la Serviciul de Gospodarire a Apelor, era finul sau. El a ocupat functia prin concurs in 2019, dupa ce, in prima faza, a fost numit fara concurs, in 2017. Acolo este o intreaga increngatura de rude. Era, practic, un soi de clan pesedist.

Evident ca profesionalismul trebuie sa fie criteriul de alegere. Pe de alta parte, am rezerve serioase in privinta profesionalismului cand a fost vorba despre niste numiri care au avut clar o incarcatura politica. Asta nu reprezinta pentru noi niciun fel de scuza ca a fost numit un om care nu corespundea din punct de vedere profesional. Imediat ce am aflat, omul respectiv si-a prezentat demisia.

Ziare.com: Omul acela spunea el insusi ca nu are nicio legatura cu domeniul.

Ludovic Orban: Punctul meu de vedere si angajamentul fata de oameni este ca toate functiile publice vor fi ocupate prin concurs organizat cu o reglementare cat se poate de clara. Trebuie depolitizat corpul functionarilor publici.

Ziare.com: Colegii de la Recorder vorbesc despre inca cel putin 13 cazuri, cu nume si prenume, ale unor oameni care, conform CV-ului, nu au nicio legatura cu Sistemul de Gospodarire a Apelor. Acesti oameni, insa, au ajuns sa conduca institutia fiind membri PNL sau cu legatura directa cu PNL.

Ludovic Orban: Cand voi avea o evaluare a ceea ce s-a intamplat, evident voi lua deciziile care se impun.