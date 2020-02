Ludovic Orban a DAT BOMBA in Parlament: PSD s-a imprumutat 225 de MILIARDE de lei in trei ani de zile

Sumă absolut colosală. PSD s-a împrumutat 225 de miliarde de lei, susține premierul Ludovic Orban.

"Nu voi răspunde la nicio bădărănie și minciună nenorocită spusă de la acest microfon. Știu că aveți probleme cu cititul. Înainte de a spus ceva, trebuie să știți să citiți. Guvernul PSD a introdus coplata, noi am prorogat cu un an de zile. Este interzis pentru spitalele private să ceară bani în plus pacienților. Fiți atenți măcar să ascultați, dacă aveți probleme cu cititul. (...) Eu când au de povestea asta cu împrumuturile din gura PSD îmi dau seama că nu mai există limita nerușinării. De ce suntem noi obligați să luăm împrumuturi? Din cauza cheltuieilor, a datoriilor,a deficitului. În trei ani de guvernare ați împrumutat fără să dați drumul la vreo autostradă. V-ați împrumutat în trei ani de zile 225 de miliarde pe nimic" a declarat Orban în Parlament.