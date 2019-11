Ludovic Orban a demis-o pe Lia Olguta Vasilescu din functia de consilier al premierului. Reactia dura a deputatei PSD

Premierul Ludovoc Orban a demis-o, miercuri, pe Lia Olguta Vasilescu, din functia onorifica de consilier pe Transporturi al premierului. Aceasta fusese numita de Viorica Dancila, pe 8 martie, dupa ca presedintele Klaus Iohannis a respins-o ca ministru al Transporturilor.

„Am mai demis inca un rand de reprezentanti ai PSD, dar placerea cea mai mare a fost sa o demit, pentru ca am descoperit ca doamna Olguta Vasilescu este consilier al premierului si am eliberat-o de grijp, sa se ocupe de campanie”, a spus premierul, in deschiderea sedintei de Guvern.

Reactia Liei Olguta Vasilescu a venit in cateva minute.

„Ce bucurii marunte au frustratii de la PNL… Ludovic cel mic anunta ca m-a demis din functia de consilier onorific al premierului, functie neremunerata, oricum… Pai, eu nu eram consilier la tine, ca sa ma demiti tu de pe undeva! Eu am fost consilierul Vioricai Dancila si mandatul mi-a incetat odata cu al ei. Ce as fi putut eu sa il consiliez pe seful unui guvern de manelisti care taie pensii si salarii, cand eu stiu doar sa le cresc ? Pe infrastructura, la fel, ce as putea sa consiliez un premier care, cand a fost ministru la Transporturi, a construit km de hartii si niciun cm de autostrada? Astia nu au ce face si demit oameni care nu sunt in guvernul lor, doar ca sa se dea importanti! Ludovic, dupa doua saptamani te-ai prins ca nu vin la serviciu? Crezi ca sunt ca tine, sa dau consultatii telefonice?”, a scris Lia Olguta Vasilescu, intr-o postare pe Facebook.

In luna noiembrie 2018 avea loc prima remaniere a Guvernului Dancila.

Lia Olguta Vasilescu a fost schimbata de la Ministerul Muncii, cu Marius Budai, si a fost propusa ministru al Transporturilor.

Presedintele Klaus Iohannis a respins propunerea premierului Viorica Dancila, aratand ca aceasta nu are experienta pentru acest portofoliu.

O noua incercare PSD de o propune la Ministerul Dezvoltarii Regionale a fost respinsa, din nou, de seful statului.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.