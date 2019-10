Ludovic Orban a depus programul de guvernare la Parlament. Care sunt prioritațile Guvernului Orban

Premierul desemnat Ludovic Orban si-a prezentat joi dupa amiaza Cabinetul si a anuntat ca a depus programul de guvernare si lista ministrilor la Parlament, conform prevederilor constitutionale. “In conformitate cu prevederile constitutionale, in urma deciziei presedintelui Klaus Ioannis de a ma desemna in calitate de prim ministru in vederea formarii Guvernului, in termenul constitutional am The post Ludovic Orban a depus programul de guvernare la Parlament. Care sunt prioritățile Guvernului Orban appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.