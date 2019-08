Ludovic Orban a facut pace cu PSD

s604x0 Sorin Rosca Stanescu 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ciuda declaratiilor la fel de belicoase ca si in trecut, Ludovic Orban a decis ca PNL nu va introduce o motiune de cenzura, cum se angajase, odata cu debutul noii sesiuni parlamentare. Motivul invocat este ca opozitia are un singur cartus intr-o sesiune, iar glontul de aur menit sa curme puterea PSD va fi tras alta data. Cand? Pana atunci, Orban a incheiat un armistitiu. Si, cum se va vedea, mai mult decat atat. Reactia fulger a lui Klaus Iohannis. A stins incendiul din PNL? PSD scartaie din toate incheieturile. Decizia doamnei Dancila de a candida la prezidentiale in loc sa solidarizeze partidul, il dezbina. Opiniile in PSD sunt contradictorii si devin contondente. Multi membri cu i ...