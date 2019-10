Președintele Klaus Iohannis a anunțat, într-o declarație la Cotroceni, că l-a desemnat pe Ludovic Orban pentru funcția de premier. Liderul liberal urmează să-şi formeze echipa de miniştri şi să ducă negocieri cu celelalte partide pentru a avea majoritate în Parlament la votul de învestire. Principalele declarații ale premierului desemnat, Ludovic Orban: Mulțumesc pentru încrederea The post Ludovic Orban a fost desemnat oficial premier. Iohannis: Noul Guvern va avea un mandat scurt appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.