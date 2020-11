Ludovic Orban a fost prezentat cu insistența drept viitorul premier, la prezentarea programului de guvernare PNL / VIDEO

Premierul Ludovic Orban (PNL) a fost prezentat cu insistență, joi, la evenimentul de lansare a programul de guvernare liberal 2021-2024, drept viitorul prim-ministru de după alegerile parlamentare din 6 decembrie.

„Il prezint pe viitorul prim-ministru liberal al Romaniei. A demonstrat in toata activitatea lui politica, si mai ales in acest an, ca este garantia unei viziuni liberale de dezvoltare a Romaniei. Ludovic Orban, actualul si viitorul premier, este garantia realizarii acestui program de guvernare. Daca ar fi sa spun o calitate personala a dlui Orban este loialitatea, este loial oamenilor, principiilor, loial Romaniei. El este viitorul premier al Romaniei care va face toate reformele necesare si toate programele economice de dezvoltare care sa duca Romania acolo unde ne dorim cu totii”, a declarat șeful cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, înainte să-i dea cuvântul șefului partidului.