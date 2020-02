Ludovic Orban a LUAT FOC in Parlament, la votul pe moțiune de cenzura: Am adoptat OUG ca sa salvam prostia și incompetența voastra

Premierul Ludovic Orban s-a dezlănțuit în Parlament după ce a fost acuzat că a emis 25 de ordonanțe de urgență în ședința de ieri. Orban spune că spre deosebire de PSD; PNL a adoptat proiecte importante pentru români.

"Voi ați emis OUG 13 nopatea, ca hoții, ca să scăpați de pușcărie pușcăriabilii care vă conduceau. Noi am emis ordonanțe pentru a sigura copiilor mese calde în școli. Am adoptat OUG ca să salvăm prostiile și incompetemța voastră,

Ne acuzați pe noi că dăm OUG? Am alocat 500 de milioane de euro pentru introducerea gazului natural în localități pe care le-ați ținut fără gaz din 2012. Am dat ordonanțe pentru a salva companiile de stat pe care le-ați falimentat. Ce ați făcut trei ani de zile? Ne cereți nouă socoteală pentru trei luni în care am schimbat ritmul de lucru. Depuneți moțiune de cenzură pentru că vă este frică de democrație, vă e frică că într-un sistem de alegri democratice veți pierde jumătate din primari", a declarat Orban de la tribuna Parlamentului.