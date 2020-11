Ludovic Orban a participat la o sedinta de urgenta la Ministerul de Interne. Dispozitie: Toate sectiile de ATI din tara vor fi controlate de luni

Ludovic Orban, premierul Romaniei, a participat duminica dimineata, 15 noiembrie, la o sedinta de urgenta, in urma tragediei de sambata, 14 noiembrie, cand un incendiu a izbucnit in sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Urgenta Neamt. S-a decis ca de luni, 16 noiembrie, sa se desfasoare controale in toate sectiile de ATI, la nivel national, pentru verificarea instalatiilor si aparaturii medicale.