Guvernul României a anunțat, luni, rezultatul testului de coronavirus făcut de premierul Ludovic Orban. Acesta nu are coronavirus, conform informării oficiale, însă va sta în izolare până joi, când va face un nou test. Ludovic Orban a ajuns în izolare după ce a luat contact cu jurnalistul Silviu Mănăstire, infectat cu COVID-19. Rezultatul testului pentru […] The post Ludovic Orban a primit rezultatul testului pentru COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.