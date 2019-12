Ludovic Orban a rabufnit la Romania Tv: 'Le spun mincinoșilor ca nu am taiat bani de la Sanatate'

Premierul Ludovic Orban a afirmat duminică seară, la România Tv, că nu a tăiat bani de la Sănătate, precizând că dimpotrivă este vorba de o creștere semnificativă.

„La sănătate, am văzut niște fake-uri absolut îngrozitoare cum că noi am tăiat bugetul. Le spun acestor mincinoși că bugetul la sănătate trebuie calculat atât bugetul ministerului Sănătății, cât și bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Dacă vom compara bugetul pe 2020, ministerul Sănătății plus CNAS, o să constatăm că este o creștere semnificativă, de câteva miliarde, față de legea bugetului de stat adoptată în 2019 de Guvernul PSD”, a spus Ludovic Orban.