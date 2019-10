Ludovic Orban a vorbit despre noul Guvern. Ce ministere vor disparea din Executivul pe care il va conduce

Ministerul Energiei şi Ministerul pentru Românii de Pretutindeni sunt două din ministerele care vor dispărea din următorul Executiv, potrivit declarațiilor recente ale premierului desemnat, Ludovic Orban care a anunțat deja că noul Guvern va avea o structură mult mai simplificată cu 15 maximum 16 ministere. La această oră sunt discuții cu privire la Ministrul Tineretului The post Ludovic Orban a vorbit despre noul Guvern. Ce ministere vor dispărea din Executivul pe care îl va conduce appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.