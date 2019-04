Ludovic Orban, acuzații dupa mitingul din fieful lui Dragnea: 'S-au depus eforturi uriașe pentru a ne impiedica sa ne prezentam candidații la Alexandria'

Liderul PNL Ludovic Orban susține duminică, pe Facebook, că s-au depus eforturi uriașe pentru a-i împiedica să-și prezinte candidații în Alexandria. Deoarece administrația locală nu a dat aprobare pentru organizarea de mitinguri în centrul orașului, liberalii s-au reunit la marginea localității.

„Nu multi stiu, dar s-au depus eforturi uriase pentru a ne impiedica sa ne prezentam candidatii in Alexandria. PNL a solicitat Primariei Alexandria chiar de la inceputul lunii aprilie autorizatia pentru miting, spatiul ales fiind platoul din fata Casei de Cultura. Am fost refuzati, motivele invocate fiind cusute cu ata alba: fix in acea locatie se organizeaza actiunea “Vine iepurasul” si au interzis sub acest pretext orice fel de manifestatii publice. Apoi, ni s-a spus ca nu se poate sa organizam mitingul in alta locatie deoarece este planificata o procesiune religioasa. Au refuzat sa ne puna la dispozitie stadionul local, Sala Sporturilor si orice alt spatiu public pe care l-am solicitat. Ne-am adaptat continuu si am cerut autorizatie pentru un mars, pe care, la fel, au refuzat să ne-o acorde, fara niciun fel de motivatie. Ca sa isi construiasca un alibi le-au cerut celor de la ALDE si PSD sa depuna cerere pentru miting, la mult timp dupa solicitarea noastra, doar pentru a folosi acele cereri ca un motiv in plus pentru a-l refuza pe al nostru.

Pentru ca suntem liberali si liberalii nu renunta, am cautat solutii pentru a organiza mitingul intr-un spatiu privat. Toti cei cu care ne intelegeam pentru a le inchiria spatiul au renuntat ulterior fiind supusi unor presiuni uriase. Intr-un final, cu doar 3 zile inainte de eveniment, un om de afaceri local a avut curajul de a ne ajuta, asumandu-si riscul de a fi hartuit de satrapii locali la ordinul lui Dragnea.

Nici dupa ce am definitivat locul evenimentului nu am avut liniste. Ne-au transmis pe toate caile posibile ca vor pregati grupuri de contramanifestanti, ca vor provoca incidente, ca se va lasa cu violente, orice pentru a ne face sa renuntam.

Nu am renuntat si asa am reusit sa aratam intregii Romanii de ce se temeau atat de tare. Se temeau ca oamenii vor vedea ca Teleormanul nu este pesedist. Doar administratia este pesedista, dar oamenii nu. Sunt oameni calzi si prietenosi, care ne-au primit cu simpatie si multa speranta. Sunt oameni care s-au saturat sa fie tinuti intentionat in subdezvoltare, oameni care vor o sansa corecta pentru o viata mai buna.

Ieri, la Alexandria, am spulberat mitul Romaniilor multiple si a populatiei impartite intre pesedisti si nepesedisti. Vizita liderilor PSD in judetul Iasi a aratat acelasi lucru, ca in locuri pe care le considera feudele lor, oamenii ii huiduie pentru ca oamenii vad, gandesc si simt. Romania este una singura, doar tipul de administratie difera, iar populatia vrea peste tot aceleasi lucruri, o viata mai buna, dezvoltare si prosperitate.”, scrie Orban pe Facebook.