Ludovic Orban ACUZA primarii care au ramas fara bani: NU au alocat banii corect!

Premierul Ludovic Orban acuză primarii care au rămas fără bani de investiții că nu au drămuit corect sumele încasate la bugetele locale și că au făcut investiții fără noimă.

"Din cauză că e an electoral, unele primării au preferat să nu aloce bani pentru cheltuileli și funcționare, așa cum se face firesc, ci au prefeart să bage bani în cheltuieli de servici și investiții, igorând riscul de diminuare a veniturilor. Noi am încecrcat să venim în sprijinul autorităților locale pentru a menține venituri echilibrate. Căminele sunt la consiliile județene. Nu noi am dat legea prin care majoritatea PSD a stabilit indemnizația prin care angajații acestor instituții primesc venituri suplimentare. Ei generează acestă lege și tot ei vin și ne reproșează că nu sunt bani", a declarat Orban.