Ludovic Orban: Am absorbit 2,7 miliarde de euro fonduri UE, fața de 1,1 miliarde PSD / VIDEO

Premierul Ludovic Orban a declarat joi, în debutul ședinței de Guvern, că deși guvernarea liberală a întrecut guvernarea social-democrată la capitolul absorbției fondurilor UE, trebuie apăsată mai mult pedala.

„Transmit un mesaj de mobilizare. Pe SHURE suntem cu temele facute. Fac apel catre toate ministerele sa mobilizati echipele de lucru pentru fondurile europene. M-am uitat pe date, am absorbit aproape 2,7 mld euro in 10 luni de cand suntem la guvernare. Ca si comparatie, guvernul PSD in cele zece luni din 2019 au avut o absorbtie de 1,1 miliarde. E o diferenta, da? Trebuie sa crestem viteza de absorbtie, trebuie sa grabim absorbtia”, le-a spus Orban miniștrilor.

