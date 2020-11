Ludovic Orban: Am oprit creșterea cazurilor de coronavirus, ba chiar e o tendința de plafonare, dar nu putem spune ca am intrat pe platou / VIDEO

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că a existat un risc în ultimele doua saptamani de intrare pe o progresie geometrica în ceea ce privește înmulțirea cazurilor de coronavirus, dar că în urma restricțiilor introduse de Guvern creșterea s-a oprit și este „o oarece tendinta de plafonare” a numarului de noi cazuri.

„Trebuie sa va spun, sigur, prudent, ca a existat un risc in ultimele doua saptamani de intrare pe o progresie geometrica. Pe rezultatele testarilor din ultimele 5 zile constatam ca am oprit aceasta crestere ba chiar e o oarecare tendinta de plafonare a numarului de cazuri, dar nu putem spune inca daca am intrat pe platou. Obiectivul nostru este sa intram cat mai rapid pe platou, tocmai din acest motiv am decis sa suplimentam masurile. Urmarim acum cu maxima atentie efectele”, a declarat Ludovic Orban.

