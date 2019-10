Ludovic Orban anunța cand va fi votat Guvernul pe care il va conduce. Vor fi 16 ministere

Premierul desemnat Ludovic Orban a anunțat că își dorește ca votul de învestitură din Parlament să aibă loc cel târziu miercurea viitoare. ”În prima rundă de negocieri am arătat deschidere și am acceptat foarte multe propuneri. Astăzi, nu cred că există un motiv serios pentru ca partenerii noștri să nu dea un vot de încredere The post Ludovic Orban anunță când va fi votat Guvernul pe care il va conduce. Vor fi 16 ministere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.