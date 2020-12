Ludovic Orban anunța modificarea Constituției pentru a putea reforma CCR: 'Trebuie modificate inclusiv atribuțiile!'

Premierul României, Ludovic Orban, a vorbit într-un interviu în exclusivitate pentru Ziare.com despre modificarea Constituției și despre reformarea CCR.

ZIARE.COM: Ce aveti de gand cu CCR? Nu ar trebui reformata?

Ludovic Orban: Trebuie modificată Constitutia. Trebuie schimbata modalitatea de numire a celor de la CCR si trebuie modificate inclusiv atributiile, astfel incat Curtea sa nu mai incalce Constitutia.

ZIARE.COM: In privinta Justitiei, sunteti multumit de activitatea domnului ministru Cătalin Predoiu?

Ludovic Orban: Dupa referendumul convocat de Klaus Iohannis, noi nu am mai putut emite acte in domeniul justitiei cu valoare de OUG. S-a lucrat la repararea legilor justitiei. Exista deja o dezbatere publica inceputa, care va fi accelerata, pentru ca obiectivul nostru este sa corectam legile justitiei dupa recomandarile Comisiei de la Venetia, ale GRECO, ale Comisiei Europene si ale rapoartelor MCV. Pe 6 decembrie, romanii vor decide, iar majoritatea parlamentara viitoare va avea in program toate reformele din justitie.