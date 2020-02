Ludovic Orban anunța o REVOLUȚIE in domeniul fondurilor europene: firmele private sa fie integrate

Premierul interimar Ludovic Orban a declarat joi că Guvernul încearcă să dezvolte un dispozitiv de absorbţie a fondurilor europene în domeniul Cercetare - Inovare, care să integreze cât mai multe companii private.

"Suma alocată de stat finanţării Cercetării astăzi reprezintă 0,17% din PIB, chiar şi banii ăştia sunt alocaţi mai mult pentru a menţine nişte cheltuieli de funcţionare, mai puţin pentru a obţine rezultate din nişte proiecte de cercetare. Am absorbit fonduri europene, dar aici absorbţia de fonduri europene este foarte lentă, programele au fost mult întârziate, încercăm să recuperăm orice fel de întârziere în absorbţie. Suntem obligaţi să ne definim o strategie, pentru că obiectivul prioritar şi concentrarea tematică pe obiectivul prioritar, care înseamnă Europa inteligentă, va fi de 30%, ceea ce înseamnă aproape 6 miliarde de euro, bani care vor veni în România pentru a finanţa inovarea, cercetarea, dezvoltarea, digitalizarea. Noi nu suntem pregătiţi să absorbim aceşti bani, poate mai pregătit e mediul privat care alocă pentru cercetare peste 0,3% din PIB, încercăm să dezvoltăm un dispozitiv de absorbţie a fondurilor europene care să integreze cât mai multe companii private, pentru că cel mai bun test de piaţă pentru un proiect de cercetare este dacă convingi o firmă privată să cofinanţeze proiectul de cercetare", a spus Orban, la Conferinţa "Green Deal România - Finanţare, strategie, provocări şi soluţii", care a avut loc la Camera de Comerţ şi Industrie.



Potrivit acestuia, în România trebuie dezvoltat un sistem care să permită inteligenţei să se manifeste şi să genereze proiecte, în caz contrar, spune el, "pierdem trenul".



''Investim toţi în Inovare - Cercetare, încurajăm orice fel de minte creativă, ne readucem cercetătorii, alocăm bani pe proiecte competitive, nu pe salarii şi pe cheltuieli materiale, dezvoltăm un sistem care într-adevăr să permită inteligenţei să se manifeste şi să genereze proiecte sau pierdem trenul. Eu sunt optimist, mai ales sunt convins că românul e foarte ingenios, românul are o inteligenţă nativă şi capacitatea de a se descurca, de a găsi întotdeauna soluţii originale, soluţii noi, uneori ca să dribleze, alteori ca să dea pase cu călcâiul, poate ne ducem şi noi direct la ţintă prin soluţiile pe care le găsim. De altfel, inclusiv cu investitorii străini, în foarte multe dintre discuţiile pe care le avem încercăm să stimulăm prezenţa unor centre de cercetare - dezvoltare pe teritoriul României", a menţionat Orban.