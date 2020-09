Ludovic Orban, anunț de ultima ora privind inceperea anului școlar: 'Lucrurile sunt foarte clare'

Ludovic Orban a declarat luni, cu privire la începerea noului an școlar, că „lucrurile cred că sunt clare. Atât președintele, cât și Guvernul, au anunțat modalitatea de deschidere a școlilor, în funcție de nivelul de răspândire al virusului”, amintind de cele trei scenarii - vezi aici - Ministerul Sănătății, precizări de ULTIMĂ ORĂ despre deschiderea școlilor/ HARTA SCENARIILOR, pe județe

Demnitarul liberal a adăugat că, „la ora actuală, direcțiile de sănătate publică au transmis datele pe fiecare localitate. Sigur că în momentul de față consiliul de administrație, managementul școlilor și administrațiile locale au aceste date și știu foarte clar cum începe școala. Dacă începe în clasă, trebuie să ai toate măsurile pentru începerea în clasă, dacă începe în scenariul mixt – jumătate în clasă, jumătate online – managementul școlii susținut de administrațiile locale și de inspectoratele școlare trebuie să ia toate deciziile care se impun, inclusiv informarea părinților, care trebuie făcută, sigur, de învățător sau de diriginte, că dacă e pe scenariul mixt, trebuie să știe cine începe în clasă, cine începe online. Evident, toate măsurile de pregătire trebuie să continue, dotarea cu măști, cu substanțe dezinfectante, cu tablete – pentru că tabletele pe care le vom achiziționa la nivel național am prevăzut 100 de milioane, ceea ce înseamnă aproximativ 500.000 de tablete care pot fi achiziționate de autoritățile locale sau de unitățile școlare. De asemenea, am alocat 50 de milioane de euro pentru achizițiile făcute pentru echipamente de protecție sanitară și dezinfectanți. De asemenea, am alocat 25 de milioane de euro și pentru cisternele sanitare, acolo unde nu există conectare la rețeaua de apă”.

„Pe 14 septembrie începe școala! (...) Copiii vor fi mai în siguranță la școală”, a punctat Orban.