Ludovic Orban, anunt de ULTIMA ORA: Ce se intampla cu anul scolar si anul universitar in curs (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban anunţă că anul şcolar şi anul universitar în curs se vor încheia în această vară, examenele vor fi susţinute la timp, iar profesorii trebuie să intensifice predarea online şi pregătirea examenelor.

"Anul scolar va fi incheiat. Elevi vor da toate examenele care se dau la sfarsit de an, la fel studentii. Sigur, daca dupa 15 mai lucrurile vor fi in regula, putem sa dam drumul la activitatea scolara, Oricum profesorii vor trebui sa se mobilizeze dupa vacanta sa intensifice predarea online pana se vor deschide scolile si sa fie pregatite examenele foarte bine", a declarat Orban la Realitatea PLUS.