Ludovic Orban anunta masuri dupa 15 mai: Cetatenii care nu isi permit masti de protectie le vor primi gratuit

Premierul Ludovic Orban a anunţat, vineri seara, la Antena 3, că după 15 mai, când măştile de protecţie devin obligatorii în spaţii publice închise, cetăţenii care nu îşi permit aceste măşti le vor primi gratuit. Orban a anunţat că la Guvern se face o analiză pe fiecare măsură în parte, pentru o relaxare treptată a restricţiilor.

"Evolutia din ultimele zile ne da semnale pozitive. Sigur ca asta nu inseamna ca trebuie sa ne relaxam. Am crescut capacitatea de testare. Azi cred ca este prima zi cand numarul de persoane vindecate a depasit numarul de persoane infectate. Asta nu inseamna ca trebuie sa renuntam la masurile de precautie. Se va renunta gradual la masurile restrictive incepand cu data de 15 mai. Noi avem o analiza in curs de realizare pe fiecare masura restrictiva. Am inventariat fiecare masura si analizam eliminarea fiecarei restrictii din punct de vedere al riscului si o analiza din punct de vedere al efectelor economice si de alta natura", a declarat Orban.

Întrebat cum anume se vor implementa măsurile după 15 mai, având în vedere că nu va mai fi stare de urgenţă, Orban a ocolit răspunsul şi a precizat că nu-şi doreşte să se dea sancţiuni.

"Eu sper sa nu fie necesar sa amendam pe nimeni. Chiar nu-mi doresc sa amendeze politia sau jandarmeria pe nimeni. Imi doresc ca in mod voluntar toti cetatenii sa respecte masurile. Obligativitatea purtartii mastilor este in urma unei analize cu privire la raspandirea virusului. In ceea ce priveste liberatea de miscare este clar ca nu va mai exista nicio restricţie, vom putea iesi din case fara sa mai dam declaratii. Pentru persoanele care nu au venituri o sa pregatim un mecanism de distributie a mastilor, de punere la dispozitie", a mai declarat Orban.