Ludovic Orban apeleaza la ultima varianta pentru a impiedica dublarea alocațiilor: Vom sesiza la CCR

Premierul Ludovic Orban a declarat, duminică, referindu-se la subiectul privind dublarea alocaţiilor, că Guvernul îşi pregăteşte argumentele, urmând să sesizeze Curtea Constituţională.

Citește și: OFICIAL - Marcel Ciolacu este președinte ales al PSD: echipa de conducere a noului lider



"Am luat decizia de a creşte etapizat, de a menţine sensul legii, de a dubla alocaţiile, dar să o facem etapizat, în funcţie de revenirea economică şi de capacitatea efectivă a bugetului de a face faţă acestei noi cheltuieli. În populismul caracteristic, PSD a continuat să respingă această soluţie raţională, fundamentată economic şi singura care poate să stea în picioare. Ne vom apăra punctul de vedere. (...) Pregătim argumentele pentru a putea sesiza la CCR", a spus Orban, informează Agerpres.



În context, şeful Executivului a arătat că PNL a crescut alocaţiile copiilor în 2008, 2015 şi 2019, fiind singurul partid "sensibil" la acest subiect.



"Noi am crescut alocaţiile. PNL a fost singurul partid sensibil la subiectul alocaţiilor pentru copii. Din 2008 până astăzi, PNL a crescut alocaţiile şi în 2008, şi în 2015, şi în 2019. În 2019, PSD, după ce a pierdut puterea, a prins un moment şi a mai dublat o dată alocaţiile, fără să se asigure că există resursele financiare pentru a susţine această dublă dublare într-un an, în 2019. Gândiţi-vă că ultima creştere a alocaţiilor a fost făcută printr-un amendament al PNL la Legea bugetului de stat în 2019", a adăugat premierul.



Camera Deputaţilor a respins, miercuri, în calitate de for decizional, Ordonanţa 123/2020, care modifică şi completează art. 3 din Legea 61/1993 în scopul majorării graduale a cuantumului alocaţiei pentru copii.