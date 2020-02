Ludovic Orban, ATAC INCENDIAR la Alina Gorghiu, la adunarea PNL Sector 1: 'Am avut și destui blatiști'

Ludovic Orban a vorbit, vineri seara, la Comitetul de Coordonare al PNL Sector 1 despre episodul din vara lui 2016, când a fost scos din cursa pentru Primăria București de un dosar de corupție întocmit de DNA. El a pus-o la punct pe Alina Gorghiu, senatoare PNL, care declarase, cu doar câteva minute înainte, că PNL nu a avut cei mai buni candidați la primărie. El a acuzat și faptul că, după alegerile locale din 2016, în PNL au fost mulți ”blatiști” și că partidul a avut, la București, ”politica struțului”.

”Vreți, nu vreți, Sectorul 1 a dat premierul țării. O contrazic pe Alina (n.r. Alina Gorghiu.). O alegere a fost bună pentru Primăria Capitalei, din păcat nu ne-au lăsat alții să câștigăm Bucureștiul, pentru că îl câștigam de atunci. După 2016, a început o supărare asupra noastră, a fost o răzbunare a oamenilor de dreapta asupra noastră pentru că ne acuzau că din cauza noastră a ieșit Firea, că nu am avut candidat bun. Și noi le-am dat apă la moartă, pentru că din păcate, la nivelul Bucureștiului, am avut politica struțului, a băgatului capului în nisip, am avut și destui blatiști în PNL.”, a declarat Ludovic Orban.

