Ludovic Orban: 'Avem la dispozitie fonduri UE la care nici nu am visat; am incredere ca vom fi pregatiti'

Premierul Ludovic Orban a apreciat miercuri că fondurile obţinute de România de la Uniunea Europeană pentru perioada 2021-2027 reprezintă 'o şansă uriaşă' şi a dat asigurări că autorităţile vor fi pregătite să utilizeze aceşti bani pentru infrastructură, educaţie, sănătate, agricultură şi alte proiecte indispensabile.

"Negocierile purtate de preşedintele României chiar ne-au adus într-o situaţie în care România are o şansă cu care nu se întâlneşte decât, probabil, o dată pe generaţie. Este o şansă uriaşă. Avem la dispoziţie fonduri la care nici nu am visat, pe care le putem utiliza în mod eficient pentru dezvoltare, pentru infrastructură, pentru finanţarea investiţiilor în educaţie, în sănătate, în agricultură, practic, putem finanţa atât de mult proiecte care sunt indispensabile pentru dezvoltarea României. Am încredere că vom fi pregătiţi să utilizăm aceşti bani pentru a putea asigura o dezvoltare a României fără precedent", a spus Orban la începutul şedinţei de guvern, potrivit agerpres.ro.

El a adăugat că pentru elaborarea programului de recuperare şi rezilienţă şi pentru proiectul de buget pe 2021-2027 l-a desemnat responsabil pe ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş.

"Solicit fiecărui ministru să trateze ca o prioritate zero pentru perioada care va urma pregătirea acestor programe şi pregătirea dispozitivului de absorbţie a fondurilor europene. Pe lângă faptul că va trebui să operăm cât mai multe clarificări, cât mai multe simplificări, va trebui să pregătim resursa umană. Gândiţi-vă, pentru absorbţia, cel puţin în 2021, 2022, 2023, va fi o asemenea încărcătură asupra tuturor structurilor administraţiei şi a structurilor private, a potenţialilor beneficiari, în privinţa absorbţiei de fonduri europene, cum nu a existat niciodată în istoria României. 2021, 2022, 2023 finalizăm (...) proiectele care au fost începute pe bugetul 2014 - 2020. Trebuie să asigurăm contractarea tuturor sumelor disponibile pe care le avem pe Next Generation EU, de asemenea trebuie să începem cu viteză accelerată contractarea tuturor proiectelor care sunt finanţabile din bugetul pe 2021-2027. Noi nu avem voie să facem ce au făcut cei de dinaintea noastră, care au stat, au bătut pasul pe loc 5 - 6 ani şi ne-am trezit acum pe ultima sută de metri că trebuie să accelerăm toate procedurile", a menţionat premierul.

La rândul său, ministrul Fondurilor Europene a afirmat că luna octombrie "este o lună de foc" pentru finalizarea primului draft al planului naţional de recuperare şi rezilienţă. El a adăugat că estimează că regulamentele aferente cadrului financiar multianual şi Next Generation EU vor fi aprobate în acest an.