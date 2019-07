Ludovic Orban, AVERTISMENT dupa doua declaratii DISCRIMINATORII: 'scroafele suite in copaci' si 'Guvernul PSD este ca tiganul'

Ludovic Orban 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PNL, Ludovic Orban, a primit doua avertismente de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru o declaratie referitoare la "scroafele suite in copac" si cealalta in care a spus ca ”Guvernul PSD este ca tiganul care omoara calul care trage ca sa-i ia potcoavele”. Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, a precizat astazi ca presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a fost sanctionat cu avertisment pentru doua declaratii considerate discriminatorii. Ludovic Orban, chemat de URGENTA la Palatul Cotrceni. Ce vorbeste cu Klaus Iohannis In mai 2018, aflat la Tulcea, Ludovic Orban a ...