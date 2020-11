Ludovic Orban avertizeaza: Suntem intr-un punct critic! Exista risc mare de suprasaturare a sistemului medical

Premierul Ludovic Orban susține că în acest moment, România este într-un punct critic, iar riscul cel mai mare este ca sistemul medical să fie depășit de numărul infectărilor.

”Suntem într-un punct critic. Oamenii trebuie să înțeleagă, am ajuns la 10.000 de cazuri zilnice. La multă lume există riscul de dezvoltare a unor forme severe, iar noi avem un obiectiv fundamental: protejarea vieții oamenilor. Există un risc mare de suprasaturare a sistemului medical. Noi am luat măsuri pemanent pentru creșterea paturilor în spitale și luăm, dar se va ajunge la o limită de persoanal, limită de medici, de asistente, de infirmieri, o limită de rezistență umană. În acest context am luat aceste măsuri absolut necesare, le-am luat ținând cont de evaluările specialiștilor”, a declarat Ludovic Orban, la B1 TV.