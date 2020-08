Ludovic Orban: Batalia contra PSD-ului in locale este cea mai grea

Premierul Ludovic Orban a declarat că, la alegerile locale "bătălia contra PSD-ului în locale este cea mai grea", iar singurul partid care poate să câştige împotriva social-democraţilor este PNL.

"Cei care îşi imaginează că pot să câştige voturi atacând primarii Partidului Naţional Liberal şi ai Partidul Naţional sau candidaţii nu înţeleg că nu pot să câştige voturi de la PNL atacând PNL. Adversarul nostru este PSD (...)La ora actuală, singura forţă politică care poate să câştige în faţa PSD este Partidul Naţional Liberal. Orice atac împotriva PNL, de fapt, face un serviciu PSD şi un deserviciu celui care atacă", a afirmat şeful Executivului, la B1 TV, duminică.El a vorbit şi de alianţa PNL-USR-Plus şi de estimările privind şansele lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei."Mesajul meu este foarte clar. N-am putut să impunem, guvernul a căzut din cauza faptului că am încercat să ne angajăm răspunderea pe alegeri în două tururi. N-am putut să impunem alegeri în două tururi. Soluţia ca să batem primarii PSD este concentrarea voturilor spre candidatul cel mai bine plasat. Asta trebuie să se întâmple peste tot. În Bucureşti, Nicuşor Dan este candidatul care poate s-o bată pe Firea. E uşor în faţa lui Firea. Votul trebuie inteligent acordat către candidatul care are şansa să bată PSD-ul", a spus el.Orban a apreciat că "cele mai grele alegeri sunt alegerile locale". "Gândiţi-vă că noi ne luptăm cu 28 de baroni roşii, care sunt la butoane (...) care folosesc toate pârghiile posibile pentru a se agăţa de putere şi a-şi menţine poziţiile. Ne luptăm cu 1.600 de primari", a punctat premierul.Şeful guvernul a afirmat că "în general, cei care se află la putere sunt avantajaţi în această bătălie, or bătălia contra PSD-ului în locale este cea mai grea bătălie".