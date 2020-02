Ludovic Orban, bilant la trei luni de guvernare: Este absolut impresionant ritmul de indeplinire a angajamentelor“ (video)

Prim-ministrul Ludovic Orban a apreciat marţi că, la împlinirea a trei luni de guvernare, ritmul de îndeplinire a obiectivelor asumate este "absolut impresionant", în comparaţie cu realizările cabinetelor PSD."Împlinim frumoasa vârstă de trei luni şi m-am uitat în programul de guvernare. Vă readuceţi aminte că gradul de îndeplinire a programului de guvernare de către guvernele PSD după trei ani şi aproape jumătate era de sub 15% raportat la obiectivele stabilite în programul de guvernare.Uitându-mă la programul de guvernare - sigur m-am uitat des la programul de guvernare - vreau să vă spun că este absolut impresionant ritmul de îndeplinire a angajamentelor. (...) Practic, putem să fim extrem de mulţumiţi de acţiunea foarte angajată a Guvernului, de rapiditatea cu care am găsit soluţii, nu numai la problemele pe care le-am inclus în programul de guvernare, ci la multitudinea de probleme cu care am fost confruntaţi datorită administrării catastrofale a treburilor publice în ultimii ani", a spus prim-ministrul în debutul şedinţei de Guvern.Sursa foto-video: facebook/ Guvernul României