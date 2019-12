Ludovic Orban: Bugetul pe 2020 nu mai suporta nicio cheltuiala suplimentara!“ (video)

Şedinţa Parlamentului în care Guvernul îşi angajează răspunderea pentru proiectele de lege a început joi.Şedinţa este condusă preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, care a anunţat că sunt prezenţi 172 de parlamentari.Iată ce declară Ludovic Orban despre angajare răspundereii pe trei proiecte de lege.“Este clar din declaraţiile publice şi din realitatea prezentată de ministrul de finanţe că în cursul acestui an deficitul va depăşi 4% din PIB. E clar, ca urmare a acestui deficit pe 2019 trebuie să facem paţi spre a readuce deficitul sub 3%.Acesta e obiectivul nostru, nu poate fi atins în curusl anului 2020. Pe lângă cheltuielile care au trebuit efectuate în 2019, în 2020 trebuie aplicată legea pensiilor, legea salarizării în sectorul public şi alte legi care generează chletuieli suplimentare.Suntem într-o situaţie extrem de dificilă.Am construit toată construcţia bugetară în condiţiile în care aplicarea legii pensiilor presupune 16 miliarde de lei în plus, am menţinut a alocarea 2% din PIB pentru Apărare, am încercat să creştem un pic cheltuielile pentru educaţie.Bugetul României pe 2020 nu mai suportă nicio nouă cheltuială suplimentară.Orice cheltuială suplimentara va duce la creşterea deficitului sau la imposibilitatea de a efectau cheltuieli vitale pentru finanţarea obiectivelor de infrastructură, pentru dezvoltarea localităţilor, va crea probleme pentru absorbţia fondurilor din cauza capacităţii reduse de cofinaţare de la nivelul autorităţii locale.Să mai reflectaţi când vor mai veni proiecte de legi, indiferent cine le iniţiază, să vă gândiţi că e aproape imposibil să mai continuăm cu proiecte de legi fără să identificăm surse de finanţare!Îmi asum răspunderea pe legea plafoanelor", le-a transmis Orban celor prezenți.Premierul a spus că pentru 2020 Guvernul îşi propune un deficit de 3,6 din PIB, iar pentru 2021 de 3,34.În 2022, obiectivul este să se ajungă la un deficit dub 3,5%.Sursa video: Facebook/ Guvernul RomânieiSursa foto: gov.ro.