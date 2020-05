Ludovic Orban, catre jurnaliști: Imi puneți niște intrebari deranjante

Premierul Ludovic Orban s-a declarat deranjat, duminica, la sediul MAI, de intrebarile jurnalistilor legate de momentul in care se vor aplica amenzile in cazul starii de alerta. In conditiile in care CCR a spus ca amenzile date in starea de urgenta au fost neconstitutionale, in contextul in care au fost zilele de vineri, sambata si duminica in care nu s-au putut da amenzi pentru incalcarea regulilor anti-COVID din cauza unui vid legislativ, premierul Ludovic Orban a declarat ca de marti vor fi aplicate amenzi.

„Legea am trimis-o in timp potrivit la Parlament. Incepand de marti toate institutiile implicate vor fi pe teren si vor asigura respectarea legii si a regulilor”, a spus premierul. Chestionat de jurnalisti daca asta inseamna ca nici luni nu se vor putea aplica amenzi, premierul s-a aratat deranjat de insistentele presei.

„Imi puneti niste intrebari deranjante. Legea se aplica in fiecare zi”, a spus seful Guvernului.

Vezi si: SONDAJ CURS - PNL își continuă căderea accelerată. VEZI Topul Personalităților și cine recuperează pierderea liberalilor .