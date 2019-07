Ludovic Orban, chemat de URGENTA la Palatul Cotrceni. Ce vorbeste cu Klaus Iohannis

IOhannis Orban google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis are programata astazi o intalnire cu liderul PNL Ludovic Orban, la Palatul Cotroceni. Cei doi pun la cale strategia pentru alegerile prezidentiale din aceasta toamna. Lovitura pentru Klaus Iohannis. Primarul Sibiului, protejata presedintelui, data afara din institutie Amintim ca Dan Barna, presedintele USR, a anuntat ieri ca, in maxim doua saptamani, se va anunta cine va fi candidatul USR-Plus la prezidentiale. De asemenea, PSD are programat un Congres pe 3 august pentru alegerea candidatului la prezidentiale. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. palatul cotroce ...