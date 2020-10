Ludovic Orban: Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta se va intruni astazi pentru dispunerea masurilor privind prelungirea starii de alerta

Premierul Ludovic Orban a declarat ca o intrunire a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) va avea loc luni, de la ora 15.00, pentru a dispune masurile prevazute in hotararea Guvernului privind prelungirea starii de alerta in Capitala, in contextul in care duminica incidenta privind infectarile a depasit cifra de 3 la mia de locuitori.