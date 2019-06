Ludovic Orban condamna PNL la un salt mortal

Sorin Rosca Stanescu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In analiza anterioara am inceput o disectie asupra uneia dintre cele mai catastrofale initiative politice impuse PNL-ului de catre Ludovic Orban si pe care PNL, daca ar veni la putere, ar implementa-o in Romania. Raderea IT-istilor, pe motiv ca beneficiaza de inlesniri la impozit si raderea fara discernamant a tuturor pensiilor speciale. Astazi ma voi referi la o singura categorie socio-profesionala, cea a pilotilor si a personalului navigant. In esenta, deznodamantul acestei masuri, daca ea ar fi impusa societatii romanesti de catre PNL din dispozitia lui Ludovic Orban, proiectat de Klaus Iohannis pentru functia de premier, ar fi plecarea masiva din tara a celor mai multi specialisti in IT. O ...