Ludovic Orban continua depesedizarea: Geronimo Branescu, inlocuit din fruntea ANSVSA cu Csutak Nagy Laszlo. Ce alte schimbari si numiri au mai fost facute

Premierul Ludovic Orban continua seria de modificari de la conducerea mai multor institutii publice, serie pe care chiar el a numit-o drept "marea depesedizare".

Joi, a fost publicata in Monitorul Oficial decizia de eloberare din functia de presedinte Autoritatii Nationale Sanitare Veterina si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a lui Geronimo Branescu. De altfel, aceasta demitere a fost anuntata de premier inca de la momentul preluarii de mandat de ministrul Agriculturii, Adrian Oros.

In locul acestuia a fost numit Csutak Nagy Laszlo, pana in prezent vicepresedinte in cadrul ANSVSA si membru al UDMR.

Tot in cadrul ANSVSA, Ludovic Orban a emis si hotararea de eliberare a lui Traian Constantin Petcu din functia de vicepresedinte.

Modificari au fost operate si in cadrul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati. Aici a fost liberat din fruntea institutiei Mihai Tomescu si a fost numita la conducere Maria Madalina Turza. Aceasta este o activista pentru drepturile omului, fiind presedinta Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati. si mama unei fetite cu sindrom Down.

De asemenea, a mai fost publicata in Monitorul Oficial si decizia de numire in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Agriculturii a lui Florian-Emil Dumitru, fost presedinte al Federatiei Pro Agro.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.