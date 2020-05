Ludovic Orban, criticat dur de PMP: 'Nu aveti de unde sa stiti, ca nu ati infiintat sau condus vreodata o firma'

Premierul Ludovic Orban este criticat dur de PMP, după ce a afirmat că restaurantele şi cafenele pot rămâne închise, pentru că oricum nu contribuie prea mult la PIB.

"Suntem atenţi şi la economie, dar sănătatea e de bază, iar dacă e să o luăm, contribuţia la Produsul Intern Brut a HORECA este limitată, o putem duce încă o lună jumate, două", a afirmat Ludovic Orban.

"Senatoul PMP Lucian Iliescu atrage atenţia că sute de mii de români lucrează în domeniul HoReCa şi sunt afectaţi de închiderea acestor unităţi. Mai mult, românilor li se refuză dreptul la organizarea unei nunţi sau a altor evenimente.

Am ascultat declaratia premierului privind industria HORECA (hoteluri, restaurante, baruri) si m-a bulversat cat de usor vorbeste de o industrie care sufera de o luna si jumatate, 350000 someri si alte ramuri de care nu se stie nimic, firmele care produc ambalaje, scobitori, servetele, caserole, tacamuri, firmele de evenimente, publicitate, o parte din producatorii si importatorii de alimente, etc.

Voi, astia stati acasa si asteptati la ,,semnalul urmator’’. Cumva urmariti sa plece o parte din oameni la sparanghel? Cum adica, se deschid hotelurile dupa 15 Mai? Pai, orice hotel are si restaurant. Unul e deschis, altul e inchis!

Ati luat si dreptul la casatorie sau nunta cu masurile astea pompieristice valabile doar pentru unii. Majoratele si zilele onomastice se serbeaza acasa in maxim opt persoane sa le intre bine in cap cine e seful. Trist!

In loc sa lasati economia sa isi reia cursul cu reguli clare de conduita si igiena, masti obligatorii, distantare sociala, declarati ca oamenii astia pot sta acasa pe banii statului ca oricum nu reprezinta nimic. Marfa de declaratie!

Nu cred ca isi doreste un patron sau angajat mila statului care oricum da banii dupa o luna si o tona de acte si formalitati.

Asa este domnule premier, ati reusit ce v-ati propus ca pana la Predeal sa se faca 2 h (un exemplu), ati reusit sa limitati poluarea in toata tara dar nu din cauza vreunei masuri geniale ci din simplu fapt ca nu se circula. Romania e blocata si probabil va ramane pentru industria HORECA mult timp de acum incolo. Si inca ceva, ce nu aveti de unde sa stiti ca nu ati infiintat sau condus vreodata o firma. Este greu sa platesti salarii dar este si mai greu sa repornesti o afacere inchisa. In schimb datul aiurea in tramvai din gura e gratis", scrie senatorul Lucian Iliescu pe Facebook.