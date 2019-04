Ludovic Orban da cu parul in PSD: Dragnea mi s-a parut de pe alta planeta. Are un discurs nebunesc literalmente

Ludovic Orban a declarat despre mitingul PSD de vineri la Craiova că Liviu Dragnea i s-a părut „complet de pe altă planetă”, majoritatea discursurilor PSD fiind science-fiction, potrivit Mediafax.

„Este lucrul cel mai grav care s-a petrecut ieri, nu este mitingul PSD, pot să vă spun cu certitudine că au adus oamenii cu arcan, că i-au obligat pe primari să-i aducă pe cei de la ajutorul social, pe angajații primăriilor, pe angajații instituțiilor publice conduse de PSD-iști. I-au obligat pe angajații societăților regiilor și entităților din subordinea primăriei și a consiliului județean. Pur și simplu au fost aduși cu arcanul. Acolo, 80% dintre oamenii de acolo nu ar fi ajuns acolo dacă nu erau forțați de șefii lor de la PSD”, a afirmat Ludovic Orban, într-o conferință de presă susținută, sâmbătă, la Fetești.

Liderul PNL a mai spus că are convingerea că 50% dintre participanții la mitingul PSD de la Craiova nu vor vota cu partidul lui Liviu Dragnea, pentru că social-democrații sunt desprinși de realitate, lucru dovedit de discursurile science-fiction ale acestora.

„Cred că jumătate din cei care au participat nu vor vota cu PSD, am convingerea aceasta clară, urmărind ceea ce s-a întâmplat la miting iar discursurile lor sunt science-fiction, parcă sunt rupte de realitate, mie, Dragnea mi s-a părut complet de pe o altă planetă, nu mai are nicio legătură cu realitatea, plus că are un discurs nebunesc literalmente, şi-a pierdut complet orice urmă de raţiune şi lumea vede lucrul asta. Să ştiţi că lumea vede lucrul asta. Din ce în ce mai mulţi oameni îşi dau seama că trebuie să pună punct acestei guvernări profund nocive pentru România”, a conchis Orban.

