Ludovic Orban da un pas inapoi: E posibil sa ramana in proiectul pentru legile justiției doar situația admiterii in INM

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, la Parlament, după discuții cu liderii grupurilor parlamentare care au susținut învestirea Guvernului, că este posibil ca guvernul să nu-și mai angajeze răspunderea în Parlament o parte din modificările la legile justiției, respectiv în cazul prevederilor modificate deja în Senat.

„Noi am convocat sedinta de guvern maine la ora 10.00 cand expira termenul de depunere a amendamentelor, evident vom lua act de acest vot la Senat si vom decide in consecinta. Asteptam sa vedem si amendamentele. E posibil, de exemplu, sa nu mai includem in proiectul care vizeaza legile justitiei decat acea prorogare care vizeaza cresterea vechimii de la 2 la 4 (pentru admiterea in INM)”, a zis Orban.

Plenul Senatului a adoptat, miercuri, în calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege prin care pensionarea anticipată a magistraților este amânată până la 1 ianuarie 2022, fiind menținută în această perioadă vechimea minimă de 25 de ani.

De asemenea, Senatul a adoptat și prevederile prin care judecarea în complet format din trei judecători se aplică apelurilor formulate în procese pornite începând eu data de 1 ianuarie 2021. De asemenea, în procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a OUG 92/2018 până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv, apelurile se judecă în complet format din doi judecători.

Proiectul care prevede modificarea Legilor justiției propune prorogarea pentru data de 1 ianuarie 2021 a pensionării anticipate a magistraților, creșterea numărului judecătorilor în completele inferioare, de la doi la trei, dar și partea legată de vechimea pentru accederea în Institutul Național al Magistraturii.

