Ludovic Orban, declaratii contradictorii cu privire la inchiderea scolilor si mentinerea after school-urilor deschise: "Nu prezenta la scoala pune probleme de infectare"

Ludovic Orban, premierul Romaniei, sustine ca after school-urile nu fac parte din activitatea educationala si ca, potrivit datelor pe care le detine, s-ar fi inregistrat un numar foarte mic de infectari in randul personalului si copiilor inscrisi. Cu toate acestea, desi a decis ca toate scolile sa treaca in scenariul rosu, exclusiv online, declara ca "nici scolile nu prezinta probleme din punct de vedere al numarului de infectari".