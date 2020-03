Ludovic Orban, desemnat din nou premier

Am finalizat runda de consultări cu partidele. Având în vedere situația specială generată de coronavirus am decis și am făcut consultările sub formă de teleconferință. Pot să trag câteva concluzii. Prima: toate discuțiile au fost foarte bune, constructive. Toate abordările politicienilor au fost mature, constructive, toată lumea a înțeles sutuația foarte specială, de criză, în care nu e loc de răfuieli politice, ci de sluții foarte urgente. Am primit o singură propunere pentru o persoană desemnată și revin imediat. Singura propunere este Orban , si ca atare il desemnez premier.