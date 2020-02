Ludovic Orban, despre acuzatia lui Ponta legata de dezalcoolizare: 'O mojicie și o minciuna nenorocita'

Premierul demis Ludovic Orban reacţionează la afirmaţiile lui Victor Ponta, din Parlament, cu privire la frecventarea unor clinici de dezalcoolizare. Orban susţine că Ponta minte.

"Asta arată nivelul de documentare a domnului Ponta și nivelul minciunii sale. Afirmația este o mojicie și o minciună nenorocită care nu are în spate nimic. Eu nu stau să mă dezvinovățesc, dar să spună unde am fost, la ce clinică de dezalcoolizare am fost, dacă vrea să îl mai creadă cineva. Eu am refuzat să îi dau un răspuns pentru că nu merită", a declarat Orban la Digi 24.

Ludovic Orban a mai declarat că Victor Ponta, prin poziţiile din ultima perioadă, a revenit la PSD, "unde îi e locul". "Pe mine mă bucură această clarificare", a mai declarat premierul demis.

