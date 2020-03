Ludovic Orban, despre criza provocata de noul coronavirus: “Romania nu a fost pregatita și capacitatea de testare a fost foarte mica”

Premierul Ludovic Orban a susținut, vineri dimineață, o declarație de presă, la Ministerul Sănătății, alături de noul ministru, Nelu Tătaru. Orban a făcut mai multe anunțuri importante legate de criza provocată de noul tip de coronavirus (SARS-Cov-2 sau COVID – 19) și de modul în care a acționat și va acționa guvernul în această criză. The post Ludovic Orban, despre criza provocată de noul coronavirus: “România nu a fost pregătită și capacitatea de testare a fost foarte mică” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.