Ludovic Orban, despre legea carantinei: Am ajuns in situatia absolut anormala sa deplasam pacienti bolnavi cu elicopterul

Primul ministru Ludovic Orban afirmă că speră ca legea privind carantina şi izolarea, are prevede şi posibilitatea detaşării medicilor ce tratează pacienţi infectaţi cu SARS-COV-2, să fie votată joi seară, el afirmând că s-a ajuns la situaţia în care bolnavii să fie transportaţi cu elicopterul dintr-un judeţ în altul, din cauza lipsei de personal medical calificat.

Premierul Ludovic Orban a spus că „în cazul în care autorităţile nu vor dispune de măsurile normale, care sunt obligatoriu de adoptat prin lege” numărul infectărilor cu SARS-COV-2 va continua să crească în România.

”Sper astăzi să se voteze legea. (...) Nu vreau să fac presupuneri (privind motivele amânării legii – n.r.), nu înţeleg, este o atitudine profund dăunătoare faţă de sănătatea societăţii româneşti”, a afirmat primul ministru,joi seară, la Realitatea Plus.

Orban susţine că nu a înţeles „jocul” din Parlament privind legea care prevede carantinarea persoanelor diagnosticate cu COVID-19.

”Este evident că era o urgenţă în adoptarea legii. Noi suntem în imposibilitatea de a putea apăra sănătatea oamenilor, de a-i feri pe cetăţeni sănătoşi de cei care sunt infectaţi sau care au intrat în contact cu cei infectaţi. De asemenea, am fost lipsiţi de un alt instrument şi anume acela de a putea deplasa cadre medicale în zonele în care e cel mai mare număr de infectări. (...) Avem nevoie de instrumentul detaşării (cadrelor medicale care tratează pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 – n.r.). În Legea 55 ne-au lipsit şi de acest instrument . Am ajuns în situaţia absolut anormală şi anume să deplasăm pacienţi bolnavi cu elicopterul, să-i ducem în spitale din alte judeţe fiindcă nu am avut personal medical în judeţele cu număr mare de cazuri”, a afirmat şeful Executivului.

El a precizat că ”mulţi dintre bolnavii care au optat să nu se trateze în spital nu umblă liberi”, însă problema este, potrivit premierului, legată de faptul că pacienţii care refuză internarea după ce au fost diagnosticaţi cu COVID-19 au revenit la spital, în stare gravă, unii dintre aceştia decedând.

Primul ministru a catalogat drept „îngrijorătoare” creşterea numărului de îmbolnăviri, susţinând că este nevoie de acţiuni ferme şi a acuzat „o întreagă campanie” împotriva regulilor impuse de autorităţi.

Orban a criticat, de asemenea, Parlamentul, Avocatul Poporului şi Curtea Constituţională pentru acţiunile privind legislaţia care prevede gestionarea crizei sanitare.

”Practic depinde de un Parlament care este de multe ori dominat de PSD şi care se comportă mai degrabă ca un Parlament aflat în campanie electorală”, a susţnut Orban.