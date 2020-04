Ludovic Orban, despre medicii care demisioneaza: ”Eu le-as da dreptul sa se mai gandeasca”

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, referitor la demisiile medicilor din Romania, ca s-a facut propunerea interzicerii dreptului de practica, din zona politica, dar si din afara ei.

Ludovic Orban spune ca nu are o parere clar conturata despre acest lucru si ca se mai discuta cu reprezentantii Ministerului Sanatatii. Premierul afirma ca se vor lua masuri mai dure, gandindu-se la o perioada mai lunga de preaviz.

“Trebuie sa mai avem o consultare cu cei din Ministerul Sanatatii. Personal, nu as opta pentru o varianta extrema, sa li se interzica dreptul de libera practica in Romania. Eu le-as da dreptul sa se mai gandeasca, adica sa prelungim perioada de preaviz. Este posibil sa facem asta in perioada de stare de urgenta, prin derogare de la Codul Muncii”, a spus Ludovic Orban, miercuri, la Europa Fm.

Orban afirma ca ”interzicerea dreptului de practica este o propunere formulata si din zona politica si din afara zonei politice”, dar ca nu are ”o opinie clar formulata”.

”Este usor sa spui sa nu mai practice medicina, dar Romania si asa duce lipsa de cadre medicale. Avem nevoie de fiecare medic, de fiecare asistent medical, de fiecare personal cu experienta. Trebuie sa asiguram conditii mai bune in spitale, sa cumparam materialele necesare, sa asiguram resursele necesare. Solicitarea mea catre personalul medical este sa isi faca datoria, sa respecte juramantul lui Hipocrat, sa trateze toti pacientii, nu numai pacientii infectati cu coronavirus, ci si pacientii care au nevoie de ingrijir medicale”, a mai afirmat premierul.

Acesta a mai spus ca se fac eforturi pentru asigurarea echipamentelor necesare.

“Incercam sa intervenim pentru asigurarea stocurilor strategice care ar fi trebuit sa existe, pentru a distribui acolo unde e o criza. Facem eforturi disperate sa obtinem aceste materiale”, afirma premierul.

Mai multi medici si cadre medicale au demisionat in ultimele zile, multi dintre ei acuzand lipsa de protectie in fata virusului.

