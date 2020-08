Ludovic Orban, despre 'poțiunea de cianura' a PSD: Rezultatul negocierilor cu parlamentarii PSD o sa-l comunic inainte de vot / VIDEO

Premierul Ludovic Orban a poreclit miercuri moțiunea de cenzură ca fiind „poțiunea de cianură” cu PSD vrea să „otrăvească” România și a spus că rezultatul negocierilor pe care le poartă liberalii cu parlamentarii PSD le va anunța cu scurt timp înainte de vot.

„Negocierile nu sunt publice. Ar fi culmea acum sa dau lista parlamentarilor PSD cu care am negociat, ca sa stie PSD-ul cu cine am negociat. O sa vedeti rezultatul. O sa comunic o previziune inainte de vot asa cum am mai facut. Eu nu i-as spune motiune de cenzură, i-as spune potiunea de cianura cu care PSD vrea sa otraveasca Romania dupa ce 3 ani de zile au avut deplina putere si si-au batut joc de Romania. Este un act de iresponsabilitate politica sa depui o motiune de cenzura in acest context. PSD nu mai are ce sa caute la guvernare. Sa lasi tara fara Guvern in conditiile in care trebuie sa luptam impotriva coronavirusului, trebuie lansat programul de revenire economica, trebuie sa absorbom 30 de miliarde fodnuri UE, tredbuie pregatita inceperea scolii si asa mai departe, este un act de iresponsabilitate”, a declarat Ludovic Orban.

Citește și: De ce grăbește PSD moțiunea (surse)