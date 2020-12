Ludovic Orban, despre politizarea institutiilor publice cu membri PNL: "Nu pot sa controlez absolut tot ceea ce se intampla"

Premierul Ludovic Orban a vorbit, in cadrul unui interviu in exclusivitate acordat Ziare.com, despre discutia avuta cu presedintele Iohannis privind cazul de la Mures, acolo unde un membru PNL a recunoscut cu seninatate, in cadrul unei investigatii realizate de publicatia Recorder, ca n-are nicio legatura cu functia de conducere in care a fost numit "cu proptele" politice.