Ludovic Orban, despre programul de relansare economica: 'Se va schimba politica de pana acum'. Ce obiectiv și-a propus premierul

Premierul Ludovic Orban a susținut joi că programul de relansare economică este în curs de elaborare, iar obiectivul său este ca, în maxim cinci ani, România să depăşească PIB mediu pe cap de locuitor la nivel european. El a subliniat disponibilitatea Guvernului de a susţine „creşterea accelerată” a investiţiilor publice în infrastructura de transport, energetică, de sănătate, de comunicaţii „şi în toate tipurile de infrastructură care asigură suportul dezvoltării economice”.

„Suntem în curs de elaborare a programului de relansare economică, în perioada post-COVID. Programul are mai mulţi piloni de sprijin. În primul rând, disponibilitatea noastră ca Guvern de a susţine creşterea accelerată a investiţiilor publice. Obiectivul nostru este ca în următorii doi ani să dăm drumul la toate proiectele de care are nevoie România pentru a-şi asigura suportul indispensabil pentru dezvoltarea economică, fructificarea oportunităţilor pe care le are România. Nu vă ascund că obiectivul meu este ca, în maxim cinci ani, România să depăşească PIB mediu pe cap de locuitor la nivel european. Se va schimba politica de până acum, care s-a bazat pe creşteri artificiale care au generat grave dezechilibre economice.”, a spus Orban, în cadrul unei videoconferințe pe tema „Măsurile pentru relansarea României”.

Orban a afirmat că majorarea PIB şi a veniturilor cetăţenilor se poate baza "pe piloni foarte solizi” care nu se regăsesc în politicile economice ale fostului guvern, care au constat în "tratamentul grosolan de multe ori faţă de investitori, neglijarea investiţiilor şi a funcţionalităţii instituţiilor care asigură o piaţă corectă pentru companiile care activează în România”.

Orban a arătat că Guvernul intenţionează să investească 40 de miliarde de euro în infrastructura de transport rutier şi feroviar, dar şi prin dezvoltarea infrastructurii aeroportuare în Bucureşti şi în alte oraşe. În ceea ce priveşte navigabilitatea Dunării, premierul a susţinut că lucrările pentru acest lucru sunt "fundamentale” şi pot contribui la punerea în valoarea a importanţei geo-strategice a României.

Orban a vorbit despre "decizii catastrofale luate în ultimii 6-7 ani” în domeniul energiei, susţinând că au fost luate decizii administrative şi guvernamentale "care au permis ca contractele de furnizare să ducă la preţuri extrem de ridicate şi la reducerea competitivităţii acestor companii”.