Ludovic Orban, despre restricțiile din restaurante dupa 15 mai: ”E foarte greu sa asiguri distanța intre comeseni”

Premierul Ludovic Orban a declarat luni seară, într-un interviu la Digi24, că noile măsuri care vor fi în vigoare după 15 mai le vor permite hotelurilor să funcționeze, însă nu și restaurantelor. "În privința restaurantelor, riscul epidemiologic este mare, pentru că e clar că nu poți să porți mască, e clar că e foarte greu […]