Ludovic Orban dezvaluie strategia PNL: Ordonanța de urgența pe alegeri in doua tururi ar fi avut 'temeiuri solide' sa pice la CCR

Premierul Ludovic Orban a explicat joi la B1 TV de ce Guvernul a ales să nu dea ordonanță de urgență pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin și a decis să meargă pe varianta angajării răspunderii în Parlament:

„Va spun eu, sansa la CCR e minima (in cazul angajarii raspunderii pe alegerea primarilor in doua tururi). Ar fi fost posibil (in cazul OUG) ca Avocatul Poporului sa atace la CCR si ar fi fost temeiuri mai solide. Angajarea raspunderii e o procedura mai curata, deci eu cred ca nu exista niciun motiv sa fie considerata neconstitutionala”, a declarat prim-ministrul.

Orban a indicat ca Guvernul va trimite luni Parlamentului proiectul de lege pe care isi angajeaza raspunderea.

„O scurta explicatie. PNL a sustinut de mult timp alegerea primarilor in doua tururi. A fost de altfel asa in prima lege din 1992. Sustinem nu neaparat din interes partizan, multi ne-au acuzat pe nedrept ca fiind pe locul doi cu aproape 1.100 de primari vrem sa ne aparam primarii in functie. Cu toate astea noi am sustinut clar”, a mai spus Orban despre alegerea primarilor in doua tururi.

